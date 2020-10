"Padał deszcz, może kierowca nie zauważył pociągu". Nie żyje co najmniej 20 osób

W Tajlandii doszło do zderzenia autobusu z pociągiem w pobliżu stacji Khlong Kwaeng Klan nieopodal Bangkoku. W katastrofie zginęło co najmniej 20 osób, a około 30 zostało rannych - podały lokalne władze. Jak dodano, autobus wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy.

Do wypadku doszło w niedzielę rano o godzinie 8.05 czasu miejscowego (godz. 3.05 w Polsce). Autokarem podróżowało 60 pasażerów - robotników z fabryki działającej w prowincji Samut Prakan, którzy zmierzali na modły do jednej ze świątyń buddyjskich. Ich wizyta miała związek z końcem tzw. Vassy - rekolekcji postnych, jakie są prowadzone zazwyczaj przez trzy miesiące pory deszczowej, od lipca do października.