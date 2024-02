Znany z krytyki Władimira Putina zespół uniknął deportacji do Rosji

Wszyscy członkowie zespołu Bi-2 zostali przetransportowani do Izraela - poinformowały tajlandzkie służby. Muzycy zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu po koncercie na wyspie Phuket, zarzucano im pracę bez wymaganych zezwoleń. Pochodzący z Rosji artyści znani są z krytyki polityki Władimira Putina i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tymczasem po zatrzymaniu groziła im deportacja do Rosji.

Sześciu członków zespołu Bi-2 zostało w środę przetransportowanych do Izraela . Dzień wcześniej na taką podróż zezwolono liderowi grupy, Jegorowi Bortnikowi. Znani z krytyki Kremla muzycy przez tydzień przetrzymywani byli w ośrodku deportacyjnym.

Zatrzymanie zrodziło obawy o ich ewentualną deportację do Rosji, w której muzycy od lat nie mieszkają. Jej zaniechanie jest efektem środowych negocjacji między tajlandzkim Ministrem Spraw Zagranicznych, a konsulami Australii i Izraela - państw, których obywatelstwo posiadają niektórzy członkowie Bi-2. - W rezultacie ogłoszono, że muzycy mogą opuścić Tajlandię i polecieć do Tel Awiwu, bo takie było ich wspólne życzenie - przekazał portalowi Meduza prawnik formacji. Na wyjazd do Izraela zezwolono nie tylko artystom z podwójnym obywatelstwem, lecz także członkom zespołu posługującym się wyłącznie obywatelstwem rosyjskim.