Trwa walka z czasem. Okręt wojenny zatonął, jeden z marynarzy odnaleziony. Szukają innych

Do zdarzenia doszło wieczorem 18 grudnia, 32 km od wybrzeża w Zatoce Tajlandzkiej. Jak przekazała agencja Reutera, w tajlandzką korwetę HTMS Sukhothai płynącą przez wzburzone morze uderzyły potężne fale, które przechyliły okręt na bok. Wówczas woda wdarła się na pokład i zalała część instalacji, doprowadzając m.in. do wyłączenia silnika i zwarcia instalacji elektrycznej. W rezultacie okręt został unieruchomiony, a brak zasilania uniemożliwił również użycie pomp do wypompowania wody z jednostki.