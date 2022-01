Ropa dotarła na plażę. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Plaża Mae Ram Phueng we wschodniej Tajlandii została uznana za obszar klęski żywiołowej. Powodem jest wyciek ropy naftowej z uszkodzonego podmorskiego ropociągu w Zatoce Tajlandzkiej, który dotarł do brzegu.

Do wycieku z rurociągu należącego do Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) doszło we wtorek. Plama ropy z podmorskiego ropociągu dotarła do plaży Mae Ram Phueng w prowincji Rayong w piątek w nocy, pokrywając obszar o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych.