Oficjalnego powitania Nowego Roku nie będzie. Powodem wzrost zakażeń omikronem

Wicegubernator przeszło 10-milionowej metropolii Kriangyos Sudlabha poinformował, że taka decyzja została podjęta po konsultacji z krajowym biurem do spraw przeciwdziałania pandemii. Decyzja zapadła zaledwie dwa dni po ponownym wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla wjeżdżających do Tajlandii turystów.

Zgromadzenia nie zostały zakazane

We wtorek Tajlandia przywróciła obowiązkową kwarantannę dla wszystkich przylatujących do tego kraju turystów. Co najmniej do 4 stycznia zawieszony ma być program Test & Go, który dotąd ułatwiał wczasowiczom podróże. W jego ramach od początku listopada zaszczepieni przeciwko COVID-19 obywatele kilkudziesięciu państw, w tym Polski, mogli odwiedzać azjatyckie królestwo bez wymogu odbywania kwarantanny.