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Świat

Tragedia na pielgrzymce w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów

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Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów
11-latek potrącił grupę pielgrzymów, Tajlandia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Ośmiu buddyjskich mnichów zginęło, a ponad 20 zostało rannych po tym, jak w czasie pielgrzymki wjechał w nich samochód. Za kierownicą był 11-latek - poinformowały władze prowincji Mukdahan w Tajlandii.

Lokalne media poinformowały, że do wypadku doszło w czwartek przed godziną 12 czasu lokalnego (przed godziną 7 w Polsce). 11-latek kierujący pickupem wjechał w grupę mnichów.

Pięciu duchownych zginęło na miejscu, a trzech kolejnych zmarło później w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń - poinformował gubernator prowincji Mukdahan Vorayan Bunarat. Rannych zostało 22 mnichów i jeden ze świeckich uczestników pielgrzymki. Cztery osoby są w stanie krytycznym.

Grupa kilkudziesięciu mnichów była w trakcie 260-kilometrowej pieszej pielgrzymki.

Źródło: Google Maps
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę pielgrzymów
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów
Źródło zdjęcia: Reuters
11-latek wjechał w grupę mnichów, Tajlandia
11-latek wjechał w grupę mnichów, Tajlandia
Źródło zdjęcia: Reuters
Służby na miejscu wypadku, Tajlandia
Służby na miejscu wypadku, Tajlandia
Źródło zdjęcia: Reuters
Samochód wjechał w grupę pielgrzymujących mnichów, Tajlandia
Samochód wjechał w grupę pielgrzymujących mnichów, Tajlandia
Źródło zdjęcia: Reuters

11-latek za kierownicą

Trwa ustalanie szczegółów wypadku. Z relacji osób, które były na miejscu tragedii, wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi.

Jak to się stało, że dziecko prowadziło samochód? - Chłopiec zabrał auto z domu rodzinnego, a następnie przejechał nim około 10 kilometrów - przekazały lokalne władze.

Na nagraniach z kamer monitoringu, opublikowanych przez lokalną organizację ratowniczą Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, widać grupę mnichów idących w jednej linii poboczem drogi. Chwilę później uderzył w nich rozpędzony pojazd.

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Tagi:
TajlandiaBuddyzmWypadek
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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