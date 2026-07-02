Świat Tragedia na pielgrzymce w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów Oprac. Aleksandra Sapeta |

11-latek potrącił grupę pielgrzymów, Tajlandia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Lokalne media poinformowały, że do wypadku doszło w czwartek przed godziną 12 czasu lokalnego (przed godziną 7 w Polsce). 11-latek kierujący pickupem wjechał w grupę mnichów.

Pięciu duchownych zginęło na miejscu, a trzech kolejnych zmarło później w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń - poinformował gubernator prowincji Mukdahan Vorayan Bunarat. Rannych zostało 22 mnichów i jeden ze świeckich uczestników pielgrzymki. Cztery osoby są w stanie krytycznym.

Grupa kilkudziesięciu mnichów była w trakcie 260-kilometrowej pieszej pielgrzymki.

Źródło: Google Maps

Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę pielgrzymów Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów Źródło zdjęcia: Reuters 11-latek wjechał w grupę mnichów, Tajlandia Źródło zdjęcia: Reuters Służby na miejscu wypadku, Tajlandia Źródło zdjęcia: Reuters Samochód wjechał w grupę pielgrzymujących mnichów, Tajlandia Źródło zdjęcia: Reuters

11-latek za kierownicą

Trwa ustalanie szczegółów wypadku. Z relacji osób, które były na miejscu tragedii, wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi.

Jak to się stało, że dziecko prowadziło samochód? - Chłopiec zabrał auto z domu rodzinnego, a następnie przejechał nim około 10 kilometrów - przekazały lokalne władze.

Na nagraniach z kamer monitoringu, opublikowanych przez lokalną organizację ratowniczą Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, widać grupę mnichów idących w jednej linii poboczem drogi. Chwilę później uderzył w nich rozpędzony pojazd.