Sprzedawał kalendarze z kaczkami. Za obrazę króla został skazany na dwa lata więzienia

Tajlandzki sąd skazał na dwa lata więzienia mężczyznę, który miał sprzedawać kalendarze z ilustracjami kaczek, informuje Agencja Reutera. Żółta gumowa kaczka to symbol protestów, których uczestnicy domagali się zreformowania monarchii.

We wtorek 7 marca sąd skazał Chotmankongsina na trzy lata więzienia, a następnie zamienił wyrok na dwa lata, ponieważ zeznania skazanego uznano za "przydatne" - podała Agencja Reutera, powołując się na Thai Lawyers for Human Rights. To organizacja, która reprezentowała już dziesiątki osób oskarżonych o obrazę majestatu w ciągu ostatnich dwóch lat. Prawnik skazanego, Yaowalak Anuphan, poinformował Reutera, że jego klient został zwolniony za kaucją i planuje apelację.