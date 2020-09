Premier przestrzega przed uczestniczeniem w protestach. "Stwarzacie wielkie ryzyko"

Zaplanowane na weekend antyrządowe protesty mogą doprowadzić do wzrostu zakażeń koronawirusem i utrudnić uzdrowienie gospodarki - ostrzegł premier Tajlandii generał Prayuth Chan-ocha.

Ostrzegł, że masowe zgromadzenia mogą doprowadzić do wzrostu zakażeń koronawirusem i zmusić rząd do wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu biznesu. Wyraził obawy, że możliwa druga fala pandemii spowolni proces uzdrawiania gospodarki.

Protesty trwają od połowy lipca

"Stwarzacie wielkie ryzyko dla utrzymania i egzystencji dziesiątek milionów współobywateli"

Podczas udzielonego w czwartek wywiadu generał Prayuth starał się przedstawić demonstrantów jako nie dość wrażliwych na los innych mieszkańców kraju. - Stwarzacie wielkie ryzyko dla utrzymania i egzystencji dziesiątek milionów współobywateli – powiedział, zwracając się do liderów protestów. Jak dodał, ceną za masowe zgromadzenia mogą być nowe infekcje, ogniska zakażeń i powrót do pandemicznych blokad.

Wcześniej premier Prayuth ostrzegł demonstrantów przed próbami wdzierania się na teren rządowych budynków. Dodał przy tym, że poinstruował służby, aby traktowały demonstrantów "łagodnie", by uniknąć przemocy.

Za krytykę króla i członków rodziny panującej grozi do 15 lat więzienia

Opozycja wydała wspólne oświadczenie, w którym broni prawa uczestników protestów do publicznego wyrażania poglądów. Lider największego ugrupowania opozycyjnego, partii Pheu Thai, Sompong Amornvivat powiedział, że demonstranci mają prawo do wyrażania poglądów, a rząd powinien umożliwić jego realizację i pozwolić na wykorzystanie do tego przestrzeni publicznej.