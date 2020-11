Rozdawali banknoty z kaczką w koronie. Chcą reformy monarchii

Demonstranci żądają wprowadzenia zasady odpowiedzialności dziedzicznych władców przed konstytucją i ograniczenia władzy króla Ramy X, który po wstąpieniu na tron w 2016 roku przejął bezpośrednią kontrolę nad pałacowym skarbcem oraz niektórymi jednostkami wojska. Wartość kontrolowanego przez niego majątku szacuje się na 30-40 miliardów dolarów, co czyni go najbogatszym monarchą na świecie.

Krytycy zarzucają Ramie X nieuprawnione korzystanie z publicznych środków. We wrześniu liderzy protestów wezwali Tajów do wycofywania pieniędzy z najstarszego banku w kraju, Siam Commercial Bank (SCB), którego król jest największym udziałowcem. Pod koniec października zarzucili rządowi przeznaczenie w tegorocznym budżecie 29 miliarda bahtów (929 miliona dolarów amerykańskich) na potrzeby dworu.

Motywem środowego protestu, podobnie jak innych wystąpień w ostatnich dniach, była gumowa kaczka. Demonstranci używali kąpielowych kaczek do chronienia się przed policyjnymi armatkami wodnymi. W środę aktywiści dystrybuowali stylizowane na banknoty kupony, na których umieszczono wizerunki Pomnika Demokracji oraz kaczki w koronie. Tłum śpiewał też piosenkę z angielskimi słowami "I Hear Too", które wypowiedziane po tajsku są obelgą wobec premiera Prayutha Chan-o-cha, którego popularny pseudonim brzmi Tuu.

Protesty zapoczątkowali młodzi

We wtorek i środę co najmniej dwanaścioro liderów i liderek protestów otrzymało zarzuty obrazy majestatu. Choć wszelka krytyka tajskiej rodziny panującej jest nielegalna i grozi za nią do 15 lat więzienia, to podczas trwających od połowy lipca antyestablishmentowych wystąpień monarchia jest po raz pierwszy w historii kraju otwarcie i publicznie krytykowana. Restrykcyjnych przepisów o obrazie majestatu nie stosowano dotąd wobec protestujących - jak powiedział premier - na prośbę samego Ramy X.