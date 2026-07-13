Świat Płomienie buchały z wejścia na kilka metrów. Tragedia w barze w Bangkoku Oprac. Filip Czerwiński |

Pożar klubu w Bangkoku, Tajlandia Źródło wideo: Facebook/Txng.di.kwa.deim.hi.di Źródło zdj. gł.: Facebook/Txng.di.kwa.deim.hi.di

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W niedzielę wieczorem w barze Rong Beer Na Lat Phrao w stolicy Tajlandii - Bangkoku, wybuchł ogromny pożar, w którym zginęło co najmniej 28 osób. 71 zostało rannych, w tym 25 ciężko.

41-letnia Usa Tadsree ocalała, bo tuż przed pożarem wyszła na zewnątrz, by zapalić papierosa. - To był wybuch. Nie było jak stamtąd wyjść - powiedziała Reutersowi.

Opisała, że ​​widziała ratowników wynoszących ciało przyjaciółki, z którą jeszcze kilka minut wcześniej bawiła się w lokalu. - Załamałam się - przyznała 41-latka.

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Dramatyczne nagranie z pożaru

Skalę i siłę pożaru widać na nagraniu, które zarejestrował jeden ze świadków, stojący przed wejściem do baru. Widać na nim, jak z otwartych drzwi wydobywają się kłęby dymu, które po chwili zmieniają się w płomienie. Ogień bucha na kilka metrów.

Pożar w Bangkoku Źródło zdjęcia: Facebook/Txng.di.kwa.deim.hi.di

Specjalista ds. pożarnictwa Vithyaa Thavapalan tłumaczył w rozmowie z BBC, że "w miarę rozprzestrzeniania się pożaru, pod sufitem tworzy się warstwa niezwykle gorących gazów i dymu". - Gdy tylko pojawi się otwór, taki jak drzwi, ta warstwa gorących gazów uchodzi z budynku - opisał Vithyaa Thavapalan.

Większość ofiar odnaleziono w toaletach

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, szybko ugasili pożar. - Większość ofiar znaleziono w toaletach. Kiedy wybuchł pożar, ludzie wpadli w panikę. Nie było światła - powiedział szef krajowej policji Kitrat Panphet.

24-letni Kaew-udon Poungppany z Laosu płakał, opisując próbę dotarcia do młodszego brata, który nie przeżył. - Chwyciłem gaśnicę i spryskałem nią drzwi… Ale nie mogłem iść dalej. Słyszałem krzyki ludzi - powiedział dziennikarzom.

Spalony bar w Bangkoku Źródło zdjęcia: RUNGROJ YONGRIT/PAP/EPA

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar mógł zostać spowodowany zwarciem elektrycznym w klimatyzatorze, choć dotychczas oficjalnie nie podano przyczyny. Władze zapowiedziały przeprowadzenie szczegółowego śledztwa.