Protestujący wrócili na ulice. Premier "zrobi pierwszy krok na drodze deeskalacji tej sytuacji"

Po jednodniowej przerwie na ulice Bangkoku znów wyszli demonstranci. Domagają się ustąpienia tajlandzkiego rządu i reform demokratycznych. Doszło do potyczek między protestującymi a zwolennikami monarchii.

Demonstranci przemaszerowali w środę przez centrum Bangkoku od Pomnika Zwycięstwa w kierunku siedziby rządu i złożyli na ręce komendanta policji petycję, wzywającą premiera Prayutha Chan-ocha do dymisji. Wcześniej policja ustawiła zasieki, by nie dopuścić ich pod kancelarię szefa rządu.

Na terenie jednego z uniwersytetów doszło do potyczek między protestującymi studentami, a grupą monarchistów, popierających władze i nie akceptujących krytyki króla, do której dochodzi podczas masowych zgromadzeń.

- Zrobię pierwszy krok na drodze deeskalacji tej sytuacji. Przygotowuję się do zniesienia zaostrzonego stanu wyjątkowego w Bangkoku i zrobię to szybko, jeżeli nie dojdzie do brutalnych incydentów – zapowiedział Prayuth Chan-ocha w wyemitowanym w środę wieczorem telewizyjnym wystąpieniu.