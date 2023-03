Największy koszmar skoku na bungee. Pękła mu lina, cudem przeżył

Do zdarzenia doszło w styczniu, jednak dopiero teraz jego bohater zdecydował się opowiedzieć o tym publicznie. W czwartek jego historię opisała stacja CNN. 39-latek z Hongkongu, przedstawiający się jedynie imieniem Mike, w styczniu wybrał się na urlop do popularnej turystycznie miejscowości Pattaya w Tajlandii . Tam zdecydował się na jedną z najbardziej ekstremalnych atrakcji - skok na bungee z wysokości 10-piętrowego budynku.

Pękła lina od bungee

- To było naprawdę wysoko, dlatego zamknąłem oczy. Planowałem otworzyć oczy, gdy ponownie odbiję się w górę - powiedział w rozmowie z CNN. Lina do bungee jest elastyczna, dlatego po osiągnięciu najniższego puntu i maksymalnym naciągnięciu liny, skaczący niejako "odbija" się ponownie w górę. - Zorientowałem się, że lina pękła, gdy otworzyłem oczy i byłem otoczony przez wodę - dodał.

Właściciel obiektu zapłacił za leczenie

Całe zdarzenie na nagraniu zarejestrowali znajomi mężczyzny, którzy razem z nim podróżowali po Tajlandii. Właściciel obiektu Nithit Intim potwierdził, że do zdarzenia doszło, zaznaczył jednak, że nigdy wcześniej nie widział pęknięcia liny od bungee. - Gdy lina pękła, nasz personel natychmiast wyciągnął go z wody i spytał, czy wszystko jest ok - powiedział dla CNN. - On (Mike - red.) odparł, że czuje się poobijany, więc zabraliśmy go do szpitala - dodał.