Osiem lat dla Brytyjczyka za morderstwo w Tajlandii

Sąd w Tajlandii skazał Brytyjczyka Shane'a Kennetha Lookera na osiem lat więzienia za zamordowanie w 2014 roku kobiety, której rozczłonkowane ciało znaleziono wepchnięte do walizki i wrzucone do rzeki. Mężczyzna przyznał się do winy.

51-letni obecnie Brytyjczyk Shane Kenneth Looker przyznał się do zabicia 27-letniej Laxami Manochat, po spotkaniu z nią w barze w listopadzie 2014 roku - poinformowali urzędnicy sądu prowincji Kanchanaburi pod Bangkokiem. Lookerowi nakazano również zapłacić 300 tysięcy dolarów rodzinie kobiety.

Looker obserwował przebieg rozprawy sądowej zdalnie, za pośrednictwem łącza wideo, z więzienia. "Po przesłuchaniu oskarżonego przez sędziego ten w końcu przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów" – przekazał Saksith Jongcharoen z sądu, cytowany przez CNN.

Osiem lat więzienia

Dodał, że w związku z tym, że Looker przyznał się do winy, kara więzienia została skrócona z 16 do ośmiu lat.

Zwłoki Laxami Manochat zostały odnalezione w rzece Mae Klong w mieście Kanchanaburi, około 120 kilometrów od Bangkoku. Były poćwiartowane i wepchnięte do walizki wypełnionej kamieniami.

Śledztwo ujawniło, że kilka dni wcześniej spotkała Lookera w barze w Bangkoku i towarzyszyła mu w pobliskim hotelu.

Rzeka Mae Klong, w której odnaleziono zwłoki Laxami Manochat Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Weszli razem do hotelu, on wyszedł sam z dużą torbą

Nagranie z monitoringu uchwyciło parę wchodzącą do hotelu, ale tylko Lookera widziano, jak go opuszczał. Miał ze sobą dużą, ciężką torbę. Pracownicy hotelu odkryli później zakrwawioną pościel, a ślady DNA znalezione na paznokciach kobiety należały właśnie do Brytyjczyka.

W 2015 roku wystawiono międzynarodowy nakaz aresztowania Lookera. Najpierw mężczyzna ukrywał się w swoim domu wakacyjnym w nadmorskim kurorcie, potem przekroczył granicę Malezji, a następnie uciekł do Hiszpanii. W końcu zatrzymano go na Ibizie. Następnie został odesłany do Tajlandii, by stanąć przed sądem.

Za morderstwo w Tajlandii grozi kara śmierci lub pozbawienia wolności do 20 lat.

