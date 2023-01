Tajlandzka księżniczka zasłabła, trenując psy. Od trzech tygodni pozostaje nieprzytomna 

44-letnia Bajrakitiyabha zasłabła 15 grudnia, gdy przygotowywała swoje psy do zawodów w prowincji Nakhon Ratchasima. Została przewieziona do pobliskiej kliniki, a następnie śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala w Bangkoku.

Księżniczka pozostaje nieprzytomna

Najstarsze dziecko króla Tajlandii

Prawo sukcesyjne w Tajlandii przewiduje, iż co do zasady następcą tronu może zostać tylko mężczyzna, ale poprawka do konstytucji z 1974 roku zezwala na to, by tron objęła królewska córka, jeśli monarcha nie wskaże wcześniej swego następcy.