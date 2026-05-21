Świat Jest w śpiączce od ponad trzech lat. Komunikat o stanie zdrowia księżniczki Oprac. Paulina Borowska |

Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha na nagraniach archiwalnych

47-letnia dziś Bajrakitiyabha jest najstarszą córką króla Tajlandii Mahy Vajiralongkorna. Księżniczka zasłabła w grudniu 2022 roku podczas treningu z psami, które przygotowywała do zawodów. Od tego czasu jest w śpiączce. W kolejnych tygodniach informowano, że doznała poważnej arytmii serca w związku ze stanem zapalnym po infekcji.

W czwartek tajlandzki pałac królewski wydał oświadczenie w sprawie księżniczki. Przekazano, że stan jej zdrowia pogorszył się w wyniku licznych infekcji. Pomimo długiego leczenia w kwietniu wystąpiła infekcja żołądka, która doprowadziła do zapalenia jelit, powodując spadek ciśnienia krwi i zaburzenia rytmu serca. Księżniczce podano leki i podłączono urządzenia wspomagające pracę płuc i nerek, ale jej stan zdrowia nadal się pogarsza - cytuje komunikat pałacu agencja Reuters.

Kim jest księżniczka Bajrakitiyabha

Bajrakitiyabha jest jedynym dzieckiem tajlandzkiego króla z pierwszego małżeństwa z księżniczką Soamsawali. W młodości kształciła się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Tajlandii. Pracowała w ONZ, była też ambasadorką Tajlandii w Austrii, Słowenii i Słowacji. Rok przed tym, jak zapadła w śpiączkę, została mianowana na wysokie stanowisko w służbie ochrony ojca.

Księżniczka była postrzegana jako możliwa następczyni króla. Prawo sukcesyjne w Tajlandii przewiduje, że co do zasady następcą tronu może zostać tylko mężczyzna. Poprawka do konstytucji z 1974 roku zezwala jednak na to, by tron objęła królewska córka, jeśli monarcha nie wskaże wcześniej swego następcy, a tak się dotąd nie stało.