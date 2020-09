Druga żona Ramy X wróciła do łask

Koi wdała się w rywalizację z pierwszą żoną króla Suthidą

Koi dołączyła do tajskiego monarchy, który przebywa w Niemczech

Większość czasu Rama X spędza w Niemczech, gdzie rezydował już jako następca tronu. Na początku globalnej pandemii COVID-19 wprowadził się razem z liczną świtą do hotelu w alpejskim Garmisch-Partenkirchen, a do Bangkoku lata głównie na oficjalne uroczystości.

Jako następca tronu miał opinię bon vivanta

Wielokrotnie żonaty

W Tajlandii za krytykę członków rodziny królewskiej grozi do 15 lat więzienia

Król Bhumibol Adulyadej zmarł w 2016 roku, po 70 latach rządów. Choć Maha Vajiralongkorn wstąpił na tron od razu, to oficjalna koronacja odbyła się dopiero w 2019 roku – zdaniem części analityków przyczyną mogła być konieczność wyciszenia licznych otaczających go skandali. Po objęciu tronu Maha Vajiralongkorn podjął kroki zmierzające do wzmocnienia swojej władzy. Przejął m.in. bezpośrednią kontrolę nad częścią wojska i zawartością pałacowego skarbca o wartości dziesiątek miliardów dolarów, co doprowadziło do kolejnych kontrowersji.