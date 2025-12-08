Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miała być wojna zakończona przez Trumpa. Są wzajemne oskarżenia i pierwsze ofiary

Mieszkańcy Kambodży uciekający z obszarów przygranicznych z Tajlandią
Starcia zbrojne na granicy Tajlandii i Kambodży
Źródło: Reuters
Tajlandia rozpoczęła ataki powietrzne wzdłuż spornej granicy z Kambodżą. Oba kraje oskarżają się nawzajem o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni. Wskutek działań zbrojnych zginęło czterech kambodżańskich cywilów. Tajska armia poinformowała o śmierci co najmniej jednego żołnierza.
Kluczowe fakty:
  • Porozumienie pokojowe, podpisane 26 października w Kuala Lumpur w obecności Donalda Trumpa, miało zakończyć najnowszą odsłonę trwającego od dziesięcioleci konfliktu między Kambodżą a Tajlandią.
  • Tajlandia zawiesiła porozumienie z Kambodżą niedługo później, bo 10 listopada, a teraz doszło do kolejnych starć.
  • Oba kraje spierają się o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej.

Według Reutersa, cytującego ministra informacji Kambodży Netha Pheaktrę, zginęło czterech cywilów z tego kraju, a dziewięciu zostało rannych.

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył w poniedziałek, że choć jego kraj jest przeciwko przemocy, to wojsko tajlandzkie jest gotowe do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności.

Mieszkańcy Kambodży uciekający z obszarów graniczących z Tajlandią
Mieszkańcy Kambodży uciekający z obszarów graniczących z Tajlandią
Źródło: PAP/EPA/Agence Kampuchea Presse (AKP)

Wzajemne oskarżenia Tajlandii i Kambodży

Obie strony oskarżyły się nawzajem o przeprowadzenie nalotów wzdłuż spornej granicy po tygodniach narastającego napięcia i wcześniejszym zawieszeniu realizacji porozumienia o rozejmie - poinformował portal CNN.

Rzecznik tajlandzkiej armii generał Winthai Suvaree przekazał informację o nalotach, które były wymierzone w kambodżańską infrastrukturę wojskową i były odwetem za wcześniejszy atak, w którym zginął tajlandzki żołnierz.

- Celem były stanowiska (...) w rejonie przełęczy Chong An Ma, ponieważ stamtąd użyto artylerii i moździerzy do ataku na naszą bazę Anupong, gdzie zginął jeden żołnierz - powiedział Suvaree.

Ranny żołnierz Tajlandii po wznowieniu walk z Kambodżą
Ranny żołnierz Tajlandii po wznowieniu walk z Kambodżą
Źródło: PAP/EPA/ROYAL THAI ARMY

Suvaree poinformował, że siedmiu żołnierzy zostało rannych w starciach z siłami kambodżańskimi, które objęły kilka nowych lokalizacji.

Ministerstwo obrony Kambodży poinformowało z kolei, że tajlandzkie wojsko przeprowadziło ataki o świcie po kilku dniach prowokacyjnych działań. Resort twierdzi również, że kambodżańskie oddziały nie odpowiedziały ogniem.

"Kierując się duchem przestrzegania wszystkich wcześniejszych porozumień i pokojowego rozwiązywania konfliktów zgodnie z prawem międzynarodowym, Kambodża nie odpowiedziała w ogóle podczas obu ataków i nadal monitoruje sytuację z najwyższą czujnością i najwyższą ostrożnością" - oświadczył resort.

Aktualnie czytasz: Miała być wojna zakończona przez Trumpa. Są wzajemne oskarżenia i pierwsze ofiary
Źródło: Google Maps

Pięciodniowa wojna Tajlandii z Kambodżą i głośne porozumienie

Spór graniczny przerodził się w pięciodniową wojnę w lipcu. Podczas lipcowych starć zginęło co najmniej 48 osób, a około 300 tysięcy zostało tymczasowo przesiedlonych.

Porozumienie, podpisane 26 października w Kuala Lumpur przez premierów Kambodży i Tajlandii, Hun Maneta i Anutina Charnvirakula w obecności Donalda Trumpa, miało zakończyć najnowszą odsłonę trwającego od dziesięcioleci konfliktu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przypisywał sobie kluczową rolę w jego zawarciu. Przekonywał, że zawieszenie broni wynegocjowano po jego groźbie wstrzymania umów handlowych. - To ekscytujące, ponieważ zrobiliśmy coś, co wielu ludzi uważało za niemożliwe - powiedział wówczas Trump. W charakterystycznym dla siebie stylu dodał, że mediacje to jego pasja. - Uwielbiam to robić. (...) To coś, w czym jestem dobry - stwierdził.

10 listopada rzecznik rządu w Bangkoku Siripong Angkasakulkiat poinformował, że Tajlandia zawiesza porozumienie pokojowe z Kambodżą po tym, jak w pobliżu granicy eksplodowała mina, raniąc dwóch tajlandzkich żołnierzy.

Konflikt Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia i Kambodża od ponad wieku spierają się w wielu miejscach o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej, która została po raz pierwszy naniesiona na mapę przez Francję w 1907 roku, gdy Kambodża była jej kolonią. Dokładny przebieg granicy nigdy nie został jednak uzgodniony pomiędzy władzami Tajlandii i niepodległej Kambodży.

Wakacyjne raje na granicy wojny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wakacyjne raje na granicy wojny

Ewa Żebrowska, Maciej Michałek

Autorka/Autor: FC, tas, sz/lulu

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Agence Kampuchea Presse (AKP)

Udostępnij:
TAGI:
TajlandiaKambodżaDonald TrumpUSA
Czytaj także:
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
BIZNES
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
METEO
Keir Starmer wita Wołodymyra Zełenskiego
E3 + Zełenski. Rozmowy w Londynie
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
WARSZAWA
Ruch pociągów został wstrzymany.
Przez niego na kilka godzin stanęły pociągi. Usłyszał zarzut
Poznań
SZLACHETNA
"Dla ciebie nie wystarczyło". Czas się kończy, tysiące rodzin czeka na pomoc
Martyna Nowosielska-Krassowska
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów
Tomasz-Marcin Wrona
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
WARSZAWA
Radiowóz wyprzedził inny pojazd na linii podwójnej ciągłej
Kierowca radiowozu wyprzedził na podwójnej ciągłej. Nagranie
Łódź
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej
Co sądzi o Braunie? Gdzie PiS poszuka koalicjantów? Kaczyński odpowiada
Polska
shutterstock_2551745991
Przewlekły ból zwiększa ryzyko tej choroby. Wpływ ma także depresja
Anna Bielecka
tusk-nawrocki
Tusk pisze, Nawrocki odpowiada. "Nie wypada panu"
Polska
Policjanci zatrzymali 36-letniego recydywistę (zdjęcie ilustracyjne)
Ma dożywotni zakaz, złamał go już w dniu wyjścia z więzienia
Katowice
Okręt USS California po ataku na Pearl Harbor, 7 grudnia 1941 r.
Pearl Harbor w tym roku po raz pierwszy bez weteranów
imageTitle
Twierdza w końcu padła. Przegrali pierwszy raz od ponad ośmiu lat
EUROSPORT
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
"Gdańsk pamięta: dwa Grudnie". Rozpoczynają się obchody
Trójmiasto
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Wielkiej
Rozpędzony pociąg przejechał między samochodami. Rogatki były podniesione
Kujawsko-Pomorskie
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
imageTitle
Donczić i James wrócili. Szybko uradowali kibiców
EUROSPORT
Donald Trump
"Sojusznicy nie grożą ingerencjami"
Fale na teneryfie
Zginęli w popularnej wśród turystów zatoce
imageTitle
Hity w Mediolanie i Madrycie. Lewandowski strzelił wiele goli temu rywalowi
EUROSPORT
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
METEO
Bezzałogowy pojazd podwodny SG-1 Fathom
Bezzałogowce, okręty podwodne i sztuczna inteligencja. Brytyjska odpowiedź na rosyjskie działania
Młodzieżowe Słowo Roku
Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2025
Polska
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
BIZNES
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S8
Uratowali kierowcę z płonącego samochodu
Łódź
imageTitle
Znany piłkarz padł ofiarą szantażu. Sprawcy trafią do więzienia
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica