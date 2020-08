Krytykowali króla, Facebook ich zablokował

Facebook zablokował w Tajlandii dostęp do liczącej milion członków grupy krytycznej wobec króla tego kraju. Facebook twierdzi, że do takiego działania został zmuszony.

Grupa "Royalist Marketplace" została założona w kwietniu przez Pavina Chachavalpongpuna, wygnanego naukowca i krytyka monarchii. W poniedziałek wieczorem na grupie pojawił się komunikat: "Dostęp do tej grupy został ograniczony w Tajlandii na podstawie wniosku prawnego Ministerstwa Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego".

Pavin, który mieszka w Japonii, powiedział, że Facebook ugiął się pod presją rządu zdominowanego przez wojsko. - Nasza grupa jest częścią procesu demokratyzacji, jest przestrzenią wolności słowa - powiedział Pavin Reutersowi. - Robiąc to, Facebook współpracuje z autorytarnym reżimem, aby utrudniać demokrację i kultywować autorytaryzm w Tajlandii - dodał.

Nowa grupa Pavina o tej samej nazwie liczyła już we wtorek ponad 455 000 członków.

Antyrządowe protesty w Tajlandii PAP/EPA/NARONG SANGNAK

Facebook kontra rząd

Facebook poinformował we wtorek, że planuje wystąpić na drogę prawną przeciw tajskiemu rządowi po tym, jak został "zmuszony" do zablokowania dostępu do grupy. - Żądania takie jak to są surowe, naruszają międzynarodowe prawa człowieka i mają mrożący wpływ na zdolność ludzi do wyrażania siebie - powiedział rzecznik Facebooka. - Pracujemy, aby chronić i bronić praw wszystkich użytkowników Internetu i przygotowujemy się do prawnego zakwestionowania tego żądania - dodał.

Tajlandzkie prawo zabrania zniesławienia króla. Grozi za to kara do 15 lat więzienia. Prawo to jest często podstawą wniosków o zablokowanie lub usunięcie treści na platformach społecznościowych.

Na początku tego miesiąca tajlandzki minister ds. cyfryzacji oskarżył Facebooka o nieprzestrzeganie żądań ograniczenia treści, w tym obelg dla monarchii. 10 sierpnia dał Facebookowi 15 dni na wykonanie nakazów sądowych usunięcia treści. Zagroził postawieniem zarzutów zgodnie z lokalną ustawą o przestępstwach komputerowych, która zakłada grzywnę w wysokości do 200 000 bahtów (ok. 23,5 tys. złotych) i dodatkowo 5000 bahtów (ok. 589 złotych) dziennie do czasu wykonania każdego nakazu.

Rzecznik ministerstwa cyfryzacji, Putchapong Nodthaisong, powiedział w poniedziałek, że Facebook współpracował przed upływem terminu, ponieważ rozumiał kontekst społeczeństwa Tajlandii. Putchapong nie skomentował planu działań prawnych Facebooka, gdy zapytał go o to we wtorek Reuters.

Ministerstwo w zeszłym tygodniu złożyło osobną skargę dotyczącą cyberprzestępczości przeciwko Pavinowi za utworzenie grupy.

Żądania demokratyzacji

Od lipca w kraju trwają masowe protesty, których uczestnicy domagają się ustąpienia blisko związanego z armią rządu i wprowadzenia demokratycznych reform.

Dwie grupy aktywistów zapowiedziały na wrzesień duże protesty uliczne. Pierwsza grupa, znana jako Wolny Naród, domaga się rozwiązania parlamentu, zmian konstytucyjnych i zakończenia szykan wobec przeciwników politycznych rządu. Druga skupia studentów Uniwersytetu Thammasat wzywających do zreformowania monarchii.

W 2014 roku władzę w kraju przejął generał Prayuth Chan-ocha, stając na czele wojskowego zamachu stanu. Po pięciu latach rządów armii kierowana przez niego partia wygrała częściowo wolne wybory, a Prayuth rządzi od tamtej pory jako cywilny premier.

Autor:mart\mtom

Źródło: Reuters