Syn znanego aktora przyznał się do zabójstwa. "Jestem winny, ale byłem zakładnikiem"

Syn aktora przyznał się do zabójstwa

W sobotę Daniel Sancho przyznał się do zabójstwa i poćwiartowania Edwina Arteagi. - Jestem winny, ale byłem zakładnikiem Edwina. Trzymał mnie jako zakładnika (...) Sprawił, że zniszczyłem swój związek, zostałem zmuszony do robienia rzeczy, których nigdy bym nie zrobił - powiedział Sancho w rozmowie agencją prasową EFE. - Za każdym razem, gdy próbowałem od niego uciec, groził mi - dodał.

Opisując zachowanie 44-letniego chirurga plastycznego, Sancho stwierdził, że miał on "obsesję na jego punkcie". - Oszukał mnie, wmówił mi, że chce zrobić ze mną interes, włożyć pieniądze w spółkę, w której jestem wspólnikiem. (Mówił - red.), że zrobimy coś razem, że pojedziemy do Meksyku, Chile, Kolumbii, żeby otworzyć tam restauracje, ale to wszystko było kłamstwem. Jedyne, czego chciał, to żebym został jego chłopakiem - kontynuował. 29-latek podkreśla, że nie był zaangażowany w romans z ofiarą.