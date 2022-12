Córka króla Tajlandii zasłabła w trakcie treningu z psami. Lakoniczny komunikat pałacu

Najstarsza córka króla Tajlandii Mahy Vajiralongkorna trafiła do szpitala w związku z problemami z sercem. Księżniczka Bajrakitiyabha zasłabła w trakcie treningu ze swymi psami i została przetransportowana do szpitala w Bangkoku - podał tajlandzki pałac królewski.

44-letnia Bajrakitiyabha zasłabła w środę w trakcie treningu z psami w prowincji Nakhon Ratchasima w centralnej części Tajlandii . Została przewieziona do pobliskiej kliniki, a następnie śmigłowcem przetransportowano ją do szpitala w Bangkoku.

Najstarsze dziecko króla Tajlandii

Matką księżniczki jest pierwsza żona króla Tajlandii Mahy Vajiralongkorna, księżna Soamsawali. Bajrakitiyabha jest najstarszym dzieckiem monarchy i znajduje się w najściślejszym kręgu jego doradców od czasu, gdy zastąpił on na tronie w 2016 roku swojego ojca, króla Bhumibola.

Mimo że prawo sukcesyjne w Tajlandii przewiduje, że następcą tronu może zostać jedynie mężczyzna, poprawka do konstytucji z 1974 roku zezwala na to, by tron objęła królewska córka, jeśli monarcha nie wskaże wcześniej swego następcy.