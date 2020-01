"Bieg przeciwko dyktaturze". Tysiące Tajlandczyków na ulicach

Tysiące antyrządowych demonstrantów uczestniczyło w niedzielnym "Biegu przeciwko dyktaturze" w stolicy Tajlandii Bangkoku. Była to jedna z największych politycznych manifestacji w tym kraju w ostatnich latach.

- Ludzie wykazują wielką świadomość sytuacji politycznej. Wierzę, że aby Tajlandia mogła ponownie stać się krajem demokratycznym, pierwszym krokiem jest to, aby generał Prayuth ustąpił. Myślę, że wszyscy tu podzielają tę opinię. To demonstracja gniewu ludu - powiedział miliarder, który pozował do zdjęć z uczestnikami biegu.