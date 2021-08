Dziesiątki aresztowanych po protestach w Bangkoku

W Bangkoku doszło do licznych aresztowań po masowych wiecach, których uczestnicy wzywali do ustąpienia premiera Prayutha Chan-ocha, krytykowanego za klęskę w walce z nową falą zakażeń koronawirusem i nadużycia władzy.

Jak podały tajlandzkie służby bezpieczeństwa, dokonano zatrzymań 61 osób i skonfiskowano ponad 120 motocykli, których właściciele wzięli udział we wtorkowym przejeździe protestacyjnym przez centrum Bangkoku. Przy zatrzymanych znaleziono cztery bomby dymne oraz noże, których liczby nie podano jednak do wiadomości.

Zarzuty złamania zakazu zgromadzeń i zniszczenia własności państwowej

Podczas odbywających się we wtorek i środę zgromadzeń zniszczono kamieniami kilkanaście ulicznych budek policyjnych, a niektóre z nich podpalono. Według mundurowych demonstranci uszkodzili także kilka policyjnych pojazdów, na co funkcjonariusze odpowiedzieli oddając strzały z broni gładkolufowej i używając gazu łzawiącego.

1 i 7 sierpnia, gdy policja użyła do rozpędzenia tłumów gumowych kul, gazu łzawiącego i armatek wodnych, doszło do pierwszych od miesięcy zamieszek. Dziesiątki osób odniosły obrażenia, a organizacje broniące praw człowieka wezwały władze do ograniczenia brutalności podległych im służb.