Ze łzami w oczach przepraszał. Wziął na siebie winę za masakrę

Generał Apirat Kongsompong, głównodowodzący armii Tajlandii, we wtorek wziął na siebie winę za dopuszczenie do masakry, jakiej dokonał żołnierz służący w mieście na północnym wschodzie kraju. Generał złożył kondolencje krewnym ofiar i zapowiedział rekompensaty. Ze łzami w oczach prosił o nieobwinianie armii, którą określił jako "świętą" instytucję i dodał, że w chwili, gdy napastnik pociągnął za spust, przestał być żołnierzem, a stał się przestępcą.

W sobotę i niedzielę sierżant Jakrapanth Thomma z jednostki wojskowej w mieście Nakhon Ratchasima, znanym także jako Korat, zabił 29 osób . Najpierw zastrzelił swego dowódcę i jego krewną, następnie strażnika pilnującego arsenału. Ukradł broń, amunicję oraz wojskowy samochód terenowy, którym pojechał do największego w mieście centrum handlowego. Po drodze strzelał do ludzi. Po kilkunastu godzinach został zastrzelony przez policyjnych snajperów.

Jak podkreśla we wtorek dziennik "Khao Sod", prowokuje to pytania, czy powszechne w tajlandzkim wojsku relacje biznesowe między szeregowymi żołnierzami i ich dowódcami są właściwe. Rzecznik armii pułkownik Winthai Suvaree odpowiedział gazecie, że nic mu nie wiadomo o przepisach, które zabraniałyby takich praktyk. Dodał, że jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy działania sierżanta były spowodowane wyłącznie transakcją, w którą był zaangażowany wraz z przełożonym.

Krytycy rządu wyrażają wątpliwości co do długości szturmu na kompleks handlowy, w którym napastnik w dalszym ciągu strzelał do ludzi. Pada też pytanie, jak to możliwe, by jedna osoba była w stanie uzyskać dostęp do wojskowego arsenału, a komentatorzy wskazują, że w bazach wojskowych muszą zostać wzmocnione środki bezpieczeństwa.