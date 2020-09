"Coraz bardziej sfrustrowani" wyszli na ulice. Tak w Tajlandii nie było od lat

Kilkadziesiąt tysięcy protestujących

Po godzinie 18 miejscowego czasu policja oceniała liczbę uczestników protestu na około 20 tysięcy. W sumie, według szacunków miejscowych i zagranicznych mediów, na skwerze Sanam Luang i otaczających go ulicach mogło się zgromadzić 30 tysięcy osób. Organizatorzy mówią o 50 tysiącach. Jak zauważają analitycy, niezależnie od tego, który z tych szacunków przyjąć za poprawny, czyni to trwającą demonstrację największym antyrządowym zgromadzeniem od lat.

Demonstranci, wśród których najwięcej jest studentów i młodzieży, wznosili okrzyki "Precz z dyktaturą, niech żyje demokracja!", "Prayuth won!" - skierowane do premiera Prayutha Chan-ocha. Ze sobą mają czerwone i tęczowe flagi, transparenty, banery ze sloganami krytykującymi rząd i zawierającymi odniesienia do osoby niepopularnego króla. Wielu z uczestników używało pozdrowienia z trzema palcami zainspirowanego filmem "Igrzyska śmierci", które stało się jednym z symboli prodemokratycznego ruchu.

"Byliśmy coraz bardziej sfrustrowani"

- To już mój trzeci protest - powiedziała PAP Koko, do niedawna studentka zarządzania, która pracuje w jednym ze stołecznych hoteli. - Ja i moi znajomi byliśmy coraz bardziej sfrustrowani jeszcze przed pandemią. Denerwowało mnie to, że coraz trudniej się żyje, denerwowała mnie delegalizacja partii Thanathorna, na którą głosowało 6 milionów ludzi. To nie jest prawdziwa demokracja - przekonywała.