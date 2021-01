43 lata więzienia dla 65-latki. Za obrazę rodziny królewskiej

65-letnia Anchan Preelert została skazana na 43 lata więzienia za publikowanie w mediach społecznościowych krytycznych materiałów o rodzinie królewskiej. To najostrzejszy wyrok w historii Tajlandii za obrazę monarchii - podała agencja Reutera.

Jak oświadczył we wtorek adwokat Pawinee Chumsri ze stowarzyszenia Tajscy Prawnicy na Rzecz Praw Człowieka, Anchan Preelert przyznała się do opublikowania 29 filmów wideo i wpisów na YouTube i Facebooku w 2014 i 2015 roku.

Pierwotnie sąd miał wydać wyrok 87 lat, ale kara została zmniejszona z uwagi na przyznanie się skazanej do winy.

Anchan to jedna z setek osób aresztowanych za obrazę monarchii po puczu z 2014 roku, w wyniku którego do władzy doszedł obecny premier Prayuth Chan-Ocha. W poniedziałek na cztery lata więzienia został skazany mężczyzna za publikację wierszy, które miały zawierać nieprawdę na temat rodziny królewskiej.

Funkcjonariusze bezpieczeństwa wtargnęli do domu Anchan w styczniu 2015 roku. Jej sprawa początkowo trafiła do sądu wojskowego. Do sądu cywilnego została przekazana po wyborach powszechnych w 2019 roku, które umożliwiły liderowi junty Prayuth Chan-Ocha pozostanie na stanowisku premiera.