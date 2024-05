28-latka trafiła do aresztu za obrazę króla. Nie żyje

Nie żyje Netiporn Sanesangkhom, tajlandzka aktywistka polityczna działająca w antymonarchistycznej grupie. Według organizacji Thai Lawyers for Human Rights kobieta trafiła do aresztu między innymi za zniewagę króla. Miała 28 lat.

Tajlandzki departament więziennictwa poinformował, że serce 28-letniej Netiporn Sanesangkhom "nagle się zatrzymało" we wtorek. Zespół medyczny w szpitalu więziennym próbował reanimować działaczkę, następnie została ona przewieziona do szpitala uniwersyteckiego Thammasat, gdzie uznano ją za zmarłą. Departament poinformował, że szpital przeprowadzi sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę śmierci.

Netiporn Sanesangkhom miała siedem spraw w sądzie w związku z jej działalnością aktywistyczną, w tym dwa zarzuty dotyczące obrazy monarchii. Zajmująca się kwestią prześladowań politycznych organizacja Thai Lawyers for Human Rights po śmierci działaczki podała, że należała ona do niewielkiej grupy, której nazwa, "Thaluwang", oznacza "zniszczenie pałacu". Grupa odpowiadała m.in. za sondaże kwestionujące władzę monarchii oraz organizowała zgromadzenia, podczas których domagała się uwolnienia swoich członków.

Trafiła do aresztu za obrazę króla

28-letnia Sanesangkhom trafiła do aresztu pod koniec stycznia 2024 roku. Początkowo zatrzymano ją pod zarzutem obrazy sądu w związku z bójką ze strażnikami sądowymi w 2023 roku - przekazało Thai Lawyers for Human Rights. Okres tymczasowego aresztowania został przedłużony po tym, jak sąd cofnął zgodę na zwolnienie działaczki za kaucją w sprawie dotyczącej zniewagi króla podczas protestu w 2022 roku.

Według Thai Lawyers for Human Rights, Sanesangkhom przez miesiąc odmawiała przyjmowania jedzenia i wody w ramach protestu przeciwko odmówieniu działaczom politycznym prawa do zwolnienia za kaucją. Zaczęła pić wodę pod koniec lutego, a jeść w kwietniu, po tym, jak trafiła do szpitala więziennego z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.