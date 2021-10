Zmarł 15-letni Warit Somnoi postrzelony podczas protestów w Tajlandii

Zmarł postrzelony podczas zamieszek w Bangkoku 15-letni Warit Somnoi. Zamieszki wybuchły podczas antyrządowej demonstracji. Chłopiec od połowy sierpnia pozostawał w śpiączce. Był podłączony do respiratora.

15-letni Warit Somnoi został postrzelony 16 sierpnia przed posterunkiem policji w stołecznej dzielnicy Din Daeng, gdy po antyrządowej demonstracji doszło do ulicznych walk młodych protestujących z służbami bezpieczeństwa. Lekarze w publicznym szpitalu Rajavithi, do którego trafił ranny nastolatek, początkowo szacowali jego wiek na około 20 lat. Jak poinformowali, chłopak został przywieziony przez karetkę z pociskiem tkwiącym w górnej części szyi.

Policja zaprzecza

Policja wielokrotnie zaprzeczyła, że to funkcjonariusze postrzelili chłopaka. Wypierała się także używania ostrej amunicji do rozpędzania antyrządowych marszów. Wiadomo jednak, że mundurowi strzelali do demonstrantów z broni gładkolufowej, używając gumowych pocisków.