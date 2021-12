Ponad dwukrotnie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tajfunu Rai

Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez tajfun Rai na Filipinach wzrosła do 208 - podała filipińska policja w poniedziałek. Dzień wcześniej informowano, że w uderzeniu żywiołu zginęło co najmniej 75 osób. Jedną z wysp najbardziej dotkniętych przez Rai jest Bohol, na której według najnowszych danych zginęły co najmniej 74 osoby.