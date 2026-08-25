Świat Tajemniczy lot do Rosji. Amerykański samolot wojskowy wylądował w Moskwie Adrian Wróbel |

Samolot Boeing C-17 Globemaster podchodzi do lądowania (nagrania archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Cesar M. Amor/Shutterstock

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Boeing C-17 Globemaster III o numerze 07-7181 wylądował na lotnisku Moskwa-Wnukowo około godziny 10 czasu lokalnego (godzina 9 w Polsce) - podał Reuters. Przyleciał tam z Rygi.

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026 Rozwiń

Reuters nie był w stanie zweryfikować, czy transportowiec przewoził jakikolwiek ładunek albo pasażerów.

Stacja NBC News zacytowała rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, który przekazał, że nie posiada informacji na temat maszyny. Amerykańskie siły zbrojne, Biały Dom, ambasada USA w Moskwie oraz ambasada Rosji w Waszyngtonie nie udzieliły stacji odpowiedzi na pytania dotyczące tego lotu.

Przed wylotem do Rosji, samolot przyleciał do stolicy Łotwy w niedzielę 23 sierpnia. Maszyna wystartowała wówczas z bazy w Camps Springs, znajdującej się niedaleko Waszyngtonu.

Ostatnim razem do Moskwy lecieli wysłannicy Trumpa

Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA do Rosji z Europy odbył się w styczniu tego roku. Na pokładzie samolotu znaleźli się specjalni wysłannicy Steven Witkoff i Jared Kushner, którzy uczestniczyli w rozmowach pokojowych z Władimirem Putinem na temat Ukrainy.

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Kreml poinformował w zeszłym tygodniu, że nie ma jeszcze informacji o kolejnej wizycie Kushnera i Witkoffa w Moskwie, ponieważ rozmowy w sprawie Ukrainy utknęły w martwym punkcie z powodu wojny w Iranie.

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