Tajemniczy lot do Rosji. Amerykański samolot wojskowy wylądował w Moskwie
Boeing C-17 Globemaster III o numerze 07-7181 wylądował na lotnisku Moskwa-Wnukowo około godziny 10 czasu lokalnego (godzina 9 w Polsce) - podał Reuters. Przyleciał tam z Rygi.
Reuters nie był w stanie zweryfikować, czy transportowiec przewoził jakikolwiek ładunek albo pasażerów.
Stacja NBC News zacytowała rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, który przekazał, że nie posiada informacji na temat maszyny. Amerykańskie siły zbrojne, Biały Dom, ambasada USA w Moskwie oraz ambasada Rosji w Waszyngtonie nie udzieliły stacji odpowiedzi na pytania dotyczące tego lotu.
Przed wylotem do Rosji, samolot przyleciał do stolicy Łotwy w niedzielę 23 sierpnia. Maszyna wystartowała wówczas z bazy w Camps Springs, znajdującej się niedaleko Waszyngtonu.
Ostatnim razem do Moskwy lecieli wysłannicy Trumpa
Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA do Rosji z Europy odbył się w styczniu tego roku. Na pokładzie samolotu znaleźli się specjalni wysłannicy Steven Witkoff i Jared Kushner, którzy uczestniczyli w rozmowach pokojowych z Władimirem Putinem na temat Ukrainy.
Kreml poinformował w zeszłym tygodniu, że nie ma jeszcze informacji o kolejnej wizycie Kushnera i Witkoffa w Moskwie, ponieważ rozmowy w sprawie Ukrainy utknęły w martwym punkcie z powodu wojny w Iranie.