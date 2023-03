Tajemnicze zatrucia "niezidentyfikowanymi gazami". Dziesiątki uczennic trafiły do szpitali

Kolejna fala zatruć niezidentyfikowanym gazem w Iranie. Dziesiątki uczennic z 30 miast w 10 prowincjach Iranu trafiły w sobotę do szpitali - podała AFP powołując się na lokalne agencje Tasnim i Mehr. W ciągu ostatnich tygodni do placówek medycznych trafiło już kilkaset dziewcząt. Wszystkie miały takie same objawy: problemy z oddychaniem, bóle i zawroty głowy. Pojawiają się opinie, że tajemnicze zatrucia są celowym działaniem grup religijnych sprzeciwiających się edukacji kobiet.

Półoficjalna agencja Tasnim podała, że w sobotę (4 marca) pod opieką lekarzy znalazło się co najmniej 30 uczennic ze szkoły w Urmii położonej na północnym zachodzie kraju, co oznacza, że fala zatruć ogarnia coraz mniejsze ośrodki.

Kilkaset przypadków zatruć "nieokreślonym gazem"

Jak podał portal Iran International, doprowadziło to do mobilizacji rodziców i protestów przed szkołami i departamentami edukacji w kilku miastach, łącznie z Teheranem. Zgromadzeni mieli wykrzykiwać m. in. "śmierć Talibanowi, czy to w Afganistanie, czy w Iranie". Natomiast demonstranci zgromadzeni pod resortem edukacji stolicy mieli skandować "Gwardio rewolucyjna, Basidż, jesteście naszym IS" (skrót nazwy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie).