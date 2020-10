Został prezydentem "regionalnej oazy stabilności" po raz piąty

Regionalna "oaza stabilności"

Komentując wyniki poprzednich wyborów głowy państwa w Tadżykistanie (w 2013 roku), w których Rahmon zwyciężył z wynikiem 84 procent głosów, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznała, że cechowały się one "brakiem rzeczywistego wyboru i znaczącego pluralizmu".

Prawo do "dożywotniego wyboru"

"Status 'Twórcy Pokoju i Jedności Narodowej - Przywódcy Narodu' daje Rachmonowi prawo do dożywotniego wyboru na stanowisko przywódcy Tadżykistanu, a prawdopodobnie nawet odziedziczenie go przez syna, Rustama" - podał "Kommiersant", cytując opinię eksperta do spraw Azji Środkowej Wadima Koziulina.