"Wszystkie nasze narody mogą z dumą odnotować jego wkład w naszą wolność"

W Mińsku z inicjatywy ambasad Polski i USA odbyło się we wtorek uroczyste przyjęcie z okazji 274. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Białorusi i Litwy, zaprezentowano przemówienia ministra Jacka Czaputowicza i sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo.

- Wspominamy go dzisiaj, gdyż czujemy się spadkobiercami jego dziedzictwa – i Polacy, i Amerykanie, i Litwini, i Białorusini i wszyscy potomkowie wielu narodów Rzeczypospolitej – mówił w specjalnie przygotowanym przesłaniu wideo minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. - Polska, zakorzeniona w europejskiej wspólnocie wolnych narodów, chce budować bliskie relacje ze swoimi wschodnimi sąsiadami – wskazał. - Ich troska o rozwój i umacnianie swego suwerennego i niepodległego bytu państwowego jest dla nas w pełni zrozumiała i bliska – dodał.

Przypominając postać Kościuszki, Czaputowicz wskazał, że wyprzedził on swoją epokę, był "symbolem nowoczesnego pojmowania patriotyzmu, połączonego z walką o wyzwolenie społeczne i demokratyzację stosunków wewnątrz państw i pomiędzy państwami".

Szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej podkreślił, że Kościuszko, który urodził się w 1746 roku na terenie dzisiejszej Białorusi, jest niezwykle ważny dla jego kraju, a także dla Polski, USA i Litwy. - Droga Białorusi do suwerenności, podobnie jak Litwy, Polski i USA, była długa i ciężka – wskazał Makiej. Mówiąc o relacjach z tymi krajami, zapewnił, że Białoruś opiera się "na wzajemnej chęci, by iść do przodu".