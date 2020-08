W środę na Białorusi dochodziło do licznych protestów w związku z niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Przeciw przemocy protestowali również białoruscy lekarze. Dziennikarz "Krytyki Politycznej" i "Polityki" Sławomir Sierakowski w programie „Dzień po dniu” w TVN24 zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet w protestach.

Wiele osób brutalnie pobito, potwierdzono śmierć jednego demonstranta. Siły bezpieczeństwa używają do rozpędzania demonstracji granatów hukowych, gazu łzawiącego i strzelają gumowymi kulami. Do aresztów trafiło wiele przypadkowo zatrzymanych osób. Z setkami z nich nie ma kontaktu.

Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" i "Polityki", który jest w Mińsku, zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet w protestach na Białorusi. – Ta rewolucja generalnie jest dowodzona przez kobiety. Pokaz ich odwagi jest niewiarygodny. Cały dzień przed TSUM-em, na prospekcie Niepodległości stały obok milicji i nie robiło to na nich wrażenia, a biorąc pod uwagę poprzedni dzień i noc pełną przemocy, to trzeba mieć wyjątkową odwagę, żeby stać pół dnia na ulicy z wyciągniętą ręką – podkreślił w programie "Dzień po dniu" w TVN24.

Dziennikarz przekazał, że "Majdanem Mińska" jest Kamienna Gorka i metro Puszkinskaja. – To są dwa miejsca, gdzie konfrontacja jest niemal stała. I znowu, to kobiety dzisiaj zajęły Puszkinskoją – zwrócił uwagę Sławomir Sierakowski. – Z kobietami (milicjanci) trochę nie wiedzą, co robić. Trochę wariują. Zaczęli spychać te kobiety – dodał.