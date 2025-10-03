Szymon Hołownia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Źródło: TVN24

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia składa wizytę w USA. W piątek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z Annaleną Baerbock, która pełni funkcję przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak dowiedział się w czwartek korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, o godzinie 21.30 czasu polskiego Hołownia będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guttieresem. Także z harmonogramu dnia szefa ONZ wynika, że ma się on spotkać z marszałkiem Sejmu.

Hołownia ogłosił w poniedziałek, że będzie ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Kadencja obecnego Wysokiego Komisarza Filippa Grandiego kończy się 31 grudnia 2025 roku.

