Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szymon Hołownia po spotkaniu w ONZ. Czeka go kolejne, ważniejsze

Szymon Hołownia i Annalena Baerbock
Szymon Hołownia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia spotkał się w piątek z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock. Jak dowiedziały się "Fakty" TVN, marszałek Sejmu ma też na ten dzień zaplanowane spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia składa wizytę w USA. W piątek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z Annaleną Baerbock, która pełni funkcję przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak dowiedział się w czwartek korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, o godzinie 21.30 czasu polskiego Hołownia będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guttieresem. Także z harmonogramu dnia szefa ONZ wynika, że ma się on spotkać z marszałkiem Sejmu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

Polska
Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska

Hołownia ogłosił w poniedziałek, że będzie ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Kadencja obecnego Wysokiego Komisarza Filippa Grandiego kończy się 31 grudnia 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaOrganizacja Narodów ZjednoczonychNowy JorkMigranci i uchodźcy w Europieuchodźcy
Czytaj także:
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Szczególne środki bezpieczeństwa na lotnisku w Pradze
Świat
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
METEO
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Donald Trump
"Walcz, Walcz, Walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie
BIZNES
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
METEO
Waldemar Żurek w TVN24
Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się
Polska
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Teatr polityczny" i "hipokryzja PiS-u". Posłanki komentują słowa prezydenta
Fakty po Faktach
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
METEO
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA
flotylla gaza
Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu
Świat
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
METEO
imageTitle
Kuriozalna kolizja w alei serwisowej. Działo się w Singapurze
EUROSPORT
Złoty osłabł we wtorek wobec dolara i euro
Złoty z lekkimi wzrostami, ale "potencjał ulega wyczerpaniu"
BIZNES
Reżyser Wojciech Smarzowski na odsłonięciu swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd
Wojciech Smarzowski odsłonił w Łodzi swoją gwiazdę. "Jestem bardzo onieśmielony"
Łódź
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
WARSZAWA
Bogucki PAP
Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami
Polska
imageTitle
Polska załoga z cenną zdobyczą przed finałem Rajdowych Mistrzostw Europy
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
WARSZAWA
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
METEO
Globalna Flotylla Sumud
Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów
Świat
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach
Polska
Auto stoczyło się do wody
Chcieli zwodować łódź, zwodowali też auto
Szczecin
shutterstock_2506028227
Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana
BIZNES
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
METEO
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Przez pomyłkę dostawali wyższą wypłatę. Nie wszyscy chcą oddać pieniądze
Białystok
imageTitle
Kwiatkowski pokazał się ze znakomitej strony w Chorwacji
Najnowsze
Atak z nożem na matkę i brata. 17-latka stanie przed sądem (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła, włożyła dziecko do pudełka i wyrzuciła do śmietnika. Jest wyrok
Trójmiasto
Satelita wchodzący w ziemską atmosferę - zdjęcie poglądowe
Szef brytyjskiego Dowództwa Kosmicznego: Rosja co tydzień atakuje satelity
Świat
Balin Miller
Tragiczna śmierć influencera. Nie żyje "Koleś z pomarańczowego namiotu"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica