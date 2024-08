Naczepa na torach szybkiego pociągu. TGV zmiótł ją z przejazdu

Pociąg TGV inOui, jadący z Lille do Brukseli, uderzył w naczepę we wtorek o godz. 7:55 w belgijskim Beclers, poinformowała Infrabel, spółka zarządza belgijską infrastrukturą kolejową. W wyniku zdarzenia dwóch pasażerów pociągu zostało rannych, a 120 osób ewakuowanych ze składu i przewiezionych autobusem do Tournai. Kierowca ciągnika nie odniósł żadnych obrażeń.