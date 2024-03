Zakaz sprzedaży kremów na zmarszczki dzieciom. Groźny internetowy trend

Dwie największe szwedzkie sieci aptek zapowiedziały zakaz sprzedaży dzieciom kosmetyków przeciwstarzeniowych. To reakcja na niepokojący internetowy trend, który zachęca coraz młodsze osoby do sięgania m.in. po kremy na zmarszczki. Jak podkreślają eksperci, kosmetyki te mogą być niebezpieczne dla skóry zbyt młodych osób.

Apotek Hjartat, jedna z największych sieci aptek w Szwecji, wprowadziła w środę zakaz sprzedaży "zaawansowanej pielęgnacji" osobom poniżej 15. roku życia. To reakcja na przybierający na popularności internetowy trend, promujący używanie m.in. przeciwstarzeniowych kosmetyków przez młode dziewczęta - podaje portal szwedzkiej telewizji publicznej SVT. "Chcemy przejąć inicjatywę i wziąć większą odpowiedzialność za to, by nie przyczyniać się do niezdrowych zachowań i ideałów, które pojawiły się wśród wielu młodych ludzi" - wyjaśnia w cytowanym przez SVT oświadczeniu dyrektor generalna Apotek Hjartat Monika Magnusson.