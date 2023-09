Od 2018 roku trzymał zwłoki żony w zamrażarce i pobierał jej emeryturę. Właśnie usłyszał wyrok

Wyłudzenie emerytury. Norweg trzymał zwłoki żony w zamrażarce

Śmierć Norweżki wyszła na jaw w marcu 2023 roku, kiedy brat skazanego zaalarmował szwedzką policję. W rozmowie z norweskim portalem VG wyjaśnił on, że w ostatnich latach jego brat unikał spotkań i utrzymywał z nim wyłącznie kontakt telefoniczny. Miał on też przez ten czas kilkukrotnie podawać rozmaite powody, dla których kontakt z jego małżonką jest niemożliwy. - Mówił, że potrzebowała leczenia, że przewieziono ją do domu opieki lub że straciła zdolność mowy z powodu udaru, przez co nie może skontaktować się telefonicznie - zrelacjonował mężczyzna. Rozbieżności w słowach mężczyzny finalnie wzbudziły czujność jego brata.