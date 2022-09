Wyciek gazu z Nord Stream 1. Ostrzeżenie dla statków i samolotów

- Wykryliśmy dwa wycieki z Nord Stream 1. Jeden w szwedzkiej, a drugi w duńskiej strefie ekonomicznej. Obywa są bardzo blisko siebie - przekazał agencji Reutera rzecznik Szwedzkiej Administracji Morskiej. Jak dodał, wycieki zlokalizowano na północny wschód od duńskiego Bornholmu na Morzu Bałtyckim. Nie jest jasne, co doprowadziło do tych przecieków.

Wyciek z Nord Stream 2. "Zagrożenie dla statków"

Agencja Reutera podała, że zaobserwowano gwałtowny spadek ciśnienia w gazociągu Nord Stream 2 z około 105 barów do 7 barów. Cytowany przez agencję rzecznik niemiecko-rosyjskiego koncernu potwierdził, że może to być spowodowane wyciekiem gazu.

Przypadkowe uszkodzenia "mało prawdopodobne"

Jak pisze niemiecki tygodnik "Spiegel", niemieccy ekolodzy z organizacji Deutsche Umwelthilfe (DU) ostrzegali, że spadek ciśnienia w rurociągu sugeruje, iż "chodzi o większą awarię i że do Morza Bałtyckiego już przedostały się znaczne ilości niebezpiecznego gazu cieplarnianego, metanu". Metan po wydostaniu się na powierzchnię morza do atmosfery znacząco przyczyni się do efektu cieplarnianego - podkreślił szef DU Sascha Mueller-Kraenner. Przesył gazociągiem Nord Stream 1 został wstrzymany przez Rosję, ale znajduje się w nim gaz. Gazociąg Nord Stream 2 nie został oficjalnie oddany do użytku, ale jest wypełniony gazem w związku z próbami ciśnieniowymi. Kanclerz Niemiec Olof Scholz na krótko przed inwazją Rosji na Ukrainę ogłosił, że jego kraju rezygnuje z użytkowania tego rurociągu.