Szwedzi zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Są wyniki exit poll

Nie jest jasne, jak będzie wyglądać lewicowa koalicja rządowa. Wcześniej w kampanii Andersson sygnalizowała, że w swoim socjaldemokratycznym rządzie najchętniej widziałaby liberalną Partię Centrum. Wówczas byłby to gabinet mniejszościowy ze wsparciem Zielonych oraz Partii Lewicy.

Natomiast opozycyjny blok prawicowy może liczyć na 173 mandaty. Liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna zdobyła 18,8 proc., Chrześcijańscy Demokraci 5,2 proc, a Liberałowie 4,7 proc. Wspierająca te ugrupowania przeciwna imigrantom partia Szwedzcy Demokraci osiągnęła najlepszy wynik w historii - 20,5 proc., co przełoży się na 72 mandaty.

Główne tematy kampanii

Energetyka i wojsko

Opozycja opowiada się za inwestycjami w energetykę jądrową, czemu sprzeciwiają się Zieloni. Socjaldemokraci pod wpływem kryzysu energetycznego zmienili zdanie i również dopuszczają możliwość powrotu do atomu.

W kampanii opozycja domagała się od socjaldemokratycznego rządu większego wsparcia Ukrainy uzbrojeniem, a także umożliwieniem przybyłym do Szwecji uchodźcom wojennym z tego kraju bezpłatnej nauki języka szwedzkiego. Mają do tego prawo azylanci z innych krajów.

Oprócz ośmiu znajdujących się obecnie w parlamencie ugrupowań po raz pierwszy w wyborach startuje muzułmańska partia Niuans. Jej lider, pochodzący z Turcji Mikail Yuksel, domaga się m.in. działań przeciwko islamofobii, a także wzmocnienia praw rodziców do własnych dzieci oraz ograniczenia znaczenia służb socjalnych. Sondaże nie wróżą jednak sukcesu tej partii.

Wybory do władz regionalnych

Jednocześnie w Szwecji odbyły się się wybory do władz regionalnych oraz gminnych. Głosowanie od 24 sierpnia odbywa się już przedterminowo w sześciu tysiącach punktów, m.in. w bibliotekach oraz w centrach handlowych. Do 4 września głosowało w ten sposób 1,3 mln spośród 7,7 mln uprawnionych do głosowania.