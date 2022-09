Szwedzi idą do lokali wyborczych. "Wciąż nie można być pewnym, kto wygra"

Sondaże przed wyborami

Niewykluczone, że do socjaldemokratycznego rządu mogłaby wejść Partia Ochrony Środowiska - Zieloni (4,5 proc.), która była koalicjantem socjaldemokratów w latach 2014-2021. Dziś obie partie dzielą m.in. kwestie energetyczne. Zieloni przyczynili się do zamknięcia w ostatnich latach czterech bloków w elektrowniach jądrowych. Natomiast eksperci wątpią, aby teki ministerialne otrzymała skrajna Partia Lewicy (7,8 proc.). Ugrupowanie to, niegdyś komunistyczne, jest dziś przeciwne wejściu Szwecji do NATO.