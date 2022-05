Szefowa szwedzkiej dyplomacji podpisała wniosek o wstąpienie kraju do NATO

Minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde podpisała we wtorek wniosek o wstąpienie kraju do NATO. Dokument ma zostać wysłany do Brukseli, gdzie mieści się kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspólnie z wnioskiem Finlandii. Fiński prezydent przebywa obecnie z wizytą w Sztokholmie.