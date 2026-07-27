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Świat

Utworzą nową agencję wywiadu. Przed inwazją Rosji na Ukrainę nie doszacowali zagrożenia

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Ukraiński atak na cele w Rosji (27.07)
Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski
Źródło zdj. gł.: Ajdin Kamber/Shutterstock
Szwecja utworzy nową cywilną agencję wywiadu zagranicznego - poinformował tygodnik "Economist". Nowa organizacja ma skupiać się na analizie politycznej. Powodem zmian są błędy z 2022 roku - wtedy to szwedzki wywiad wojskowy MUST stwierdził, że Władimir Putin nie zdecyduje się na inwazję Ukrainy.

Brytyjski tygodnik zwrócił uwagę, że MUST nie był jedyną agencją wywiadowczą, która nie doszacowała zagrożenia ze strony Rosji w 2022 roku. Wywiady Francji i Niemiec również uznały, że na Kremlu nie zapadnie decyzja o inwazji.

Utworzenie nowej cywilnej służby wywiadu zagranicznego - Utrike underrattelsetjanst (UND) - na wzór CIA bądź brytyjskiego MI6 zaproponował w analizie zleconej przez rząd były premier Szwecji i szef dyplomacji Carl Bildt. Skrytykował wówczas wojskowe służby wywiadowcze za błędną ocenę sytuacji przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Szwecja stworzy nową agencję wywiadu po błędach w sprawie wojny w Ukrainie

"Economist" przytoczył raport Bildta, w którym ten ocenił, że o ile szwedzki aparat wywiadowczy był bardzo dobry w śledzeniu ruchu rosyjskich wojsk, to miał ograniczony wgląd w procesy polityczne na Kremlu. Dlatego głównym wnioskiem analizy byłego premiera było utworzenie nowej służby, która skupiłaby się na analizie politycznej i dopełniałaby zdolności wywiadowcze Szwecji.

"Economist" przekazał, że sformowanie nowej instytucji wywiadu ma zatwierdzić szwedzki parlament 13 sierpnia. Pracę pod oficjalną nazwą Utrike underrattelsetjanst (UND) agencja ma rozpocząć w styczniu 2027 roku.

W Szwecji są jednak także zadeklarowani przeciwnicy tego projektu. Wśród nich między innymi naczelny dowódca sił zbrojnych generał Michael Claesson, który negatywnie ocenił powołanie UND, obawiając się konsekwencji szybko przeprowadzanej reformy w niespokojnych czasach. Przeciwni jej powstaniu są także socjaldemokraci, zasiadający w opozycji.

Zarazem tygodnik zauważył, że Szwecja udowodniła, że jest w stanie szybko podejmować i realizować plany w sferze bezpieczeństwa. Sztokholm dołączył do NATO w ubiegłym roku i zadeklarował zwiększenie wydatków na obronność. Planuje osiągnąć wymagany w Sojuszu poziom wydatków na wojsko wynoszący 3,5 procent PKB przed 2030 rokiem.

Źródło: PAP
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Tagi:
SzwecjaUkrainaRosjaWojna w UkrainiewywiadWładimir Putin
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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