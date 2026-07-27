Utworzą nową agencję wywiadu. Przed inwazją Rosji na Ukrainę nie doszacowali zagrożenia
Brytyjski tygodnik zwrócił uwagę, że MUST nie był jedyną agencją wywiadowczą, która nie doszacowała zagrożenia ze strony Rosji w 2022 roku. Wywiady Francji i Niemiec również uznały, że na Kremlu nie zapadnie decyzja o inwazji.
Utworzenie nowej cywilnej służby wywiadu zagranicznego - Utrike underrattelsetjanst (UND) - na wzór CIA bądź brytyjskiego MI6 zaproponował w analizie zleconej przez rząd były premier Szwecji i szef dyplomacji Carl Bildt. Skrytykował wówczas wojskowe służby wywiadowcze za błędną ocenę sytuacji przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
Szwecja stworzy nową agencję wywiadu po błędach w sprawie wojny w Ukrainie
"Economist" przytoczył raport Bildta, w którym ten ocenił, że o ile szwedzki aparat wywiadowczy był bardzo dobry w śledzeniu ruchu rosyjskich wojsk, to miał ograniczony wgląd w procesy polityczne na Kremlu. Dlatego głównym wnioskiem analizy byłego premiera było utworzenie nowej służby, która skupiłaby się na analizie politycznej i dopełniałaby zdolności wywiadowcze Szwecji.
"Economist" przekazał, że sformowanie nowej instytucji wywiadu ma zatwierdzić szwedzki parlament 13 sierpnia. Pracę pod oficjalną nazwą Utrike underrattelsetjanst (UND) agencja ma rozpocząć w styczniu 2027 roku.
W Szwecji są jednak także zadeklarowani przeciwnicy tego projektu. Wśród nich między innymi naczelny dowódca sił zbrojnych generał Michael Claesson, który negatywnie ocenił powołanie UND, obawiając się konsekwencji szybko przeprowadzanej reformy w niespokojnych czasach. Przeciwni jej powstaniu są także socjaldemokraci, zasiadający w opozycji.
Zarazem tygodnik zauważył, że Szwecja udowodniła, że jest w stanie szybko podejmować i realizować plany w sferze bezpieczeństwa. Sztokholm dołączył do NATO w ubiegłym roku i zadeklarował zwiększenie wydatków na obronność. Planuje osiągnąć wymagany w Sojuszu poziom wydatków na wojsko wynoszący 3,5 procent PKB przed 2030 rokiem.