Świat Utworzą nową agencję wywiadu. Przed inwazją Rosji na Ukrainę nie doszacowali zagrożenia Oprac. Kuba Koprzywa |

Ukraiński atak na cele w Rosji (27.07) Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: Ajdin Kamber/Shutterstock

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Brytyjski tygodnik zwrócił uwagę, że MUST nie był jedyną agencją wywiadowczą, która nie doszacowała zagrożenia ze strony Rosji w 2022 roku. Wywiady Francji i Niemiec również uznały, że na Kremlu nie zapadnie decyzja o inwazji.

Utworzenie nowej cywilnej służby wywiadu zagranicznego - Utrike underrattelsetjanst (UND) - na wzór CIA bądź brytyjskiego MI6 zaproponował w analizie zleconej przez rząd były premier Szwecji i szef dyplomacji Carl Bildt. Skrytykował wówczas wojskowe służby wywiadowcze za błędną ocenę sytuacji przed inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

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"Economist" przytoczył raport Bildta, w którym ten ocenił, że o ile szwedzki aparat wywiadowczy był bardzo dobry w śledzeniu ruchu rosyjskich wojsk, to miał ograniczony wgląd w procesy polityczne na Kremlu. Dlatego głównym wnioskiem analizy byłego premiera było utworzenie nowej służby, która skupiłaby się na analizie politycznej i dopełniałaby zdolności wywiadowcze Szwecji.

"Economist" przekazał, że sformowanie nowej instytucji wywiadu ma zatwierdzić szwedzki parlament 13 sierpnia. Pracę pod oficjalną nazwą Utrike underrattelsetjanst (UND) agencja ma rozpocząć w styczniu 2027 roku.

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W Szwecji są jednak także zadeklarowani przeciwnicy tego projektu. Wśród nich między innymi naczelny dowódca sił zbrojnych generał Michael Claesson, który negatywnie ocenił powołanie UND, obawiając się konsekwencji szybko przeprowadzanej reformy w niespokojnych czasach. Przeciwni jej powstaniu są także socjaldemokraci, zasiadający w opozycji.

Zarazem tygodnik zauważył, że Szwecja udowodniła, że jest w stanie szybko podejmować i realizować plany w sferze bezpieczeństwa. Sztokholm dołączył do NATO w ubiegłym roku i zadeklarował zwiększenie wydatków na obronność. Planuje osiągnąć wymagany w Sojuszu poziom wydatków na wojsko wynoszący 3,5 procent PKB przed 2030 rokiem.