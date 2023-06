Szwedzka policja wzywa do powołania komisji w celu powstrzymania fali przemocy

Szwedzki związek zawodowy policji wezwał rząd do powołania komisji kryzysowej w celu powstrzymania fali przemocy z użyciem broni palnej. W ostatni weekend dwie osoby zostały zastrzelone w Sztokholmie, a dwie inne ranne.

Według statystyk policyjnych strzelaniny w Szwecji stały się niemal codziennym zjawiskiem, a za większość z nich obwinia się gangi. "To, co widzimy teraz w przypadku tych strzelanin, jest zagrożeniem nie tylko dla jednostek, ale dla całego naszego społeczeństwa" - napisano w oświadczeniu szwedzkiego związku zawodowego policji.

Policyjny związek wezwał do powołania szerokiej komisji obejmującej przedstawicieli rządu, władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie w celu powstrzymania przemocy. "To nie jest coś, z czym policja może walczyć sama" - napisano.

Politycy spierają się w sprawie walki z przemocą

Szwedzki prawicowy rząd doszedł do władzy w zeszłym roku, obiecując walkę z przemocą, która wstrząsa narodem, który do niedawna był znany z panującego w nim spokoju - przypomniała agencja Reutera.

Rządząca koalicja wspierana przez antyimigracyjnych Szwedzkich Demokratów obwinia za zaistniałą sytuację dziesięciolecia nieudolnej polityki integracyjnej. Zarówno obecny rząd, jak i jego lewicowo-centrowy poprzednik zwiększyły nakłady finansowe na policję i wymiar sprawiedliwości, ale ciągle dochodzi do strzelanin.

Wzrost przemocy w Szwecji

Według szwedzkiej policji do końca maja w Szwecji doszło do 144 strzelanin, średnio około jednej dziennie. W tym roku zginęło w nich co najmniej 20 osób, w tym dwie w ostatni weekend w Sztokholmie.