Strzelanina na przedmieściach Sztokholmu. Nie żyje nastolatek, trzy osoby ranne

W centrum handlowym na przedmieściach Sztokholmu doszło w sobotę wieczorem do strzelaniny, w wyniku której zginął 15-letni chłopiec, a trzy inne osoby zostały ranne. Policja podjęła pościg, w rezultacie którego zatrzymano dwóch podejrzanych.

Do strzelaniny z użyciem broni automatycznej doszło w sobotę wieczorem w dzielnicy Farsta na przedmieściach Sztokholmu. Według świadków strzelały dwie osoby.

Jak donoszą lokalne media, ofiara śmiertelna to 15-letni chłopiec, a ranni to inny 15-latek, 45-letni mężczyzna i 65-letnia kobieta. Zostali oni przetransportowani śmigłowcem do pobliskiego szpitala.