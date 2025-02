Nie potrafię opisać, co czuję. Mieliśmy się pobrać 25 lipca - powiedziała w rozmowie ze szwedzkimi mediami narzeczona 29-latka, który zginął w strzelaninie w Örebro. Kobieta dodała, że partner zdążył jeszcze do niej zadzwonić po tym, jak został postrzelony. - Powiedział, że bardzo mnie kocha - przekazała.

Ostatni telefon do narzeczonej

Po tym, jak Salim Iskef został postrzelony we wtorkowym ataku, zdołał jeszcze zadzwonić do swojej matki i narzeczonej, aby powiedzieć im, że je kocha. To była ostatnia wiadomość od niego, podała agencja Reutera. - Powiedział, że bardzo mnie kocha - przyznała narzeczona 29-latka, Kareen Elia w rozmowie ze szwedzką stacją TV4. - Brakuje słów. Nie potrafię opisać, co czuję. Mieliśmy się pobrać 25 lipca - mówiła.