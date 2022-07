Szwedzkie siły zbrojne: były wojskowy zginął w walkach na Ukrainie

czytaj dalej

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył we wtorek do Iranu, gdzie spotkał się z przywódcami tego kraju, w tym prezydentem Ebrahimem Raisim i ajatollahem Ali Chameneim. To pierwsza podróż Putina poza obszar byłego Związku Radzieckiego od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - zwraca uwagę agencja Reutera. Wcześniej Biały Dom poinformował, że w ostatnich tygodniach rosyjscy urzędnicy odwiedzili lotnisko w Iranie, aby obejrzeć drony, które Rosja zamierza kupić i wykorzystać w toczącej się wojnie w Ukrainie.