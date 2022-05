Szwecja chce do NATO. Rząd podjął decyzję 

- W szwedzkim parlamencie istnieje znaczna większość za przystąpieniem do NATO – powiedziała premier Magdalena Andersson. - Najlepszą rzeczą dla Szwecji i Szwedów jest dołączenie do NATO - podkreśliła.

Do NATO chce także Finlandia

O członkostwo w NATO będzie się ubiegać także Finlandia. Również tamtejszy parlament rozpoczął w poniedziałek debatę nad rządowym wnioskiem o akcesję kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzień wcześniej fi ński rząd poinformował, że podjął decyzję, by ubiegać się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim . Wraz z prezydentem Saulim Niinisto oficjalnie przekazał parlamentowi swoje stanowisko w tej sprawie.

Turcja ma obiekcje wobec wejścia Szwecji i Finlandii do NATO

Obiekcje co do wejścia obu krajów do NATO ma Turcja. W piątek Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że Szwecja i Finlandia oferują schronienie dla członków organizacji terrorystycznych i Ankara nie podziela pozytywnego zdania na temat ich możliwej akcesji. Sprzeciw Turcji mógłby zablokować ich wejście do Sojuszu, ponieważ rozszerzenie organizacji wymaga jednomyślnej zgody jej członków.