Rząd ogłosił "pakiet działań przeciwko przemocy wobec kobiet"

- To, co robimy, jest najbardziej kompleksowym pakietem działań przeciwko przemocy mężczyzn wobec kobiet w ciągu 20 lat - zapowiedział minister sprawiedliwości Morgan Johansson. Pakiet środków zawiera szereg propozycji zaostrzenia kar za nękanie, przemoc wobec kobiet, gwałt oraz zakup seksu, za co grozić będzie pozbawienie wolności. Teraz mężczyźni przyłapani na płaceniu kobietom za spotkanie najczęściej unikają procesów, gdy zapłacą grzywnę.