Rosjanka zaatakowała Ukrainkę w Sztokholmie. "Władimir was chrzcił, Władimir was pogrzebie"

"Władimir was chrzcił, Władimir was pogrzebie"

Młoda Ukrainka zaczęła to nagrywać, a film wrzuciła do sieci. Nim padła bateria w telefonie, udało się zarejestrować niemal czterominutową perorę, w której Rosjanka mówi m.in.: "To są faszystowskie symbole" (o fladze Ukrainy i wstążkach); "Nie wyobrażasz sobie, co mogę ci zrobić. Zgnijesz"; "Żyjesz tutaj z zasiłku czy jesteś prostytutką? Ukrainki to albo prostytutki, albo sprzątaczki. Mogą myć podłogę w mojej letniej rezydencji"; "Nie znasz swojej historii. Władimir was chrzcił, Władimir was pogrzebie"; "Z jakiej wsi ty jesteś? Masz paskudny akcent. Naucz się mówić po rosyjsku"; "Żebyś jeszcze była taka ładna jak ja, ale ty wyglądasz jak małpa. Bolą mnie oczy od patrzenia na ciebie"; "Czemu mnie nagrywasz? Podobam ci się? (...) Nagrywaj, nagrywaj. A potem daj swoją brzydką mordę obok mnie, dla porównania".