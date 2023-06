"Rosja jeszcze przez długi czas będzie stanowić zagrożenie". Nowy raport szwedzkiej komisji

Nie można wykluczyć ataku zbrojnego Rosji na Szwecję. Choć Moskwa prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, wciąż ma zdolności do operacji wojskowych - to jeden z wniosków ogłoszonego raportu dotyczącego szwedzkiej polityki bezpieczeństwa do 2030 roku. W dokumencie oceniono przy tym, że "odstraszanie NATO działa", a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wzmacnia bezpieczeństwo kraju.